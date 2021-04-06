«Отвлекают народ». Спасут ли Зеленского «мускулы» в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире НСН назвал ситуацию в Донбассе «очень напряженной» и выразил уверенность, что заграничные поездки президента Владимира Зеленского никак не повлияют на планы ВСУ.

«Что касается вообще ситуации, то она, конечно, очень напряженная и связана с попыткой украинского режима отвлечь народ от колоссальных проблем, которые в стране есть. Двухдневная отлучка Зеленского никакой роли в изменении планов по активизации конфликта, если они есть, ничего не меняет. Если начало провокации назначено на конец апреля или в мае, то я бы вообще не стал это связывать. Ну, уехал он, ну и что. Проблемы его отсутствие никакой не создает. Тем более он любит ездить», - заявил Азаров.

Член Совета по межнациональным интересам при президенте России Богдан Безпалько со своей стороны сказал НСН, что «Украина действительно готовилась к масштабной военной операции в Донбассе», и «рано или поздно это произойдет». Но демонстрация Россией силы, заявления первых лиц России о том, что они не оставят без ответа агрессию против Донбасса, заставили эту операцию отменить или по крайней мере отложить.

«Для того, чтобы сделать вид, что ничего не происходит, можно слетать и в Катар. Можно слетать еще куда-нибудь. В любом случае Зеленский продемонстрировал мускулы, продемонстрировал желание вместо того, чтобы налаживать мирные отношения в соответствии с Минскими соглашениями, он показал боевитый характер, которого от него так долго ждали на Западе и которого долго ждали националисты. В любом случае от Порошенко он не отличается ничем», - рассказал эксперт.

Безпалько считает, что «вялотекущая деградация конфликта подтачивает рейтинг Зеленского», и активизация военных действий может сыграть президенту Украины на руку.

«Война, поданная правильно через СМИ, должна объединять общество вокруг руководителя, армии, показывает, какой Зеленский сильный лидер, как с ним считаются те же США. Он надеется на то, что это отвлечет его от негативных явлений в самой Украине. Для Зеленского война на Донбассе - способ отвлечения от экономических проблем: повышения тарифов, безработицы, деградации промышленности, государственной структуры, и способ указать им высокую цель – вот «сепары», Россия как агрессор. Сочетание этих двух факторов может сработать», - считает Безпалько.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что США напрямую не будут вмешиваться в конфликт на Украине.

