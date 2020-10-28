Эрдоган обозначил Путину «красную черту» по карабахскому вопросу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе рассказал президенту России Владимиру Путину о «красной черте» Турции в карабахском вопросе.
Как сообщает агентство Anadolu, на заседании турецкой Партии справедливости и развития Эрдоган прокомментировал телефонный разговор с российским лидером.
Накануне президенты Турции и России в телефонном режиме обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Путин рассказал о контактах российских властей с Арменией и Азербайджаном, а также о действиях, которые российская сторона предпринимает для деэскалации конфликта на Южном Кавказе.
По словам Эрдогана, он призвал российского президента к совместному решению ситуации в Карабахе, обозначив пределы терпения Анкары в данном вопросе. Также турецкий президент оценил беседу с Владимиром Путиным как «позитивный разговор».
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирного населения региона. Армения и Азербайджан несколько раз заключали соглашение о перемирии, однако боестолкновения продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о прекращении огня, которое Ереван и Баку заключили в ходе переговоров в Вашингтоне.
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