«Стража» Зеленского не поможет. Стрелков не верит в мир на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается предложить создать в Донбассе «муниципальную стражу». Сделать это украинский лидер хочет на предстоящем саммите 9 декабря. Важно, что войти в эту «стражу», по планам Зеленского, смогут представители Украины, ОБСЕ, а со стороны самопровоглашенных ЛНР и ДНР только те, кто не принимал участия в военных действиях.

В свою очередь, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что такими методами мира на Донбассе добиться не получится.

«Выход из этой ситуации только один, как это было и в 2014 году. Победа или капитуляция одной из сторон. Других вариантов нет. Это гражданская война. В гражданских войнах не бывает ситуаций, по крайней мере без внешнего вмешательства, при которых дело заканчивается миром. И пока Москва делает все, чтобы проиграть эту войну. Я уверен, она движется к поражению. А Киев создал за 5 лет боеспособную армию. Москва же создала из боеспособного ополчения совершенно небоеспособные корпуса», – заявляет собеседник.