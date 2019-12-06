«Стража» Зеленского не поможет. Стрелков не верит в мир на Донбассе
Экс-министр обороны ДНР в эфире НСН сказал, что «муниципальная стража» Зеленского в Донбассе – первый шаг к победе Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается предложить создать в Донбассе «муниципальную стражу». Сделать это украинский лидер хочет на предстоящем саммите 9 декабря. Важно, что войти в эту «стражу», по планам Зеленского, смогут представители Украины, ОБСЕ, а со стороны самопровоглашенных ЛНР и ДНР только те, кто не принимал участия в военных действиях.
В свою очередь, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что такими методами мира на Донбассе добиться не получится.
«Выход из этой ситуации только один, как это было и в 2014 году. Победа или капитуляция одной из сторон. Других вариантов нет. Это гражданская война. В гражданских войнах не бывает ситуаций, по крайней мере без внешнего вмешательства, при которых дело заканчивается миром. И пока Москва делает все, чтобы проиграть эту войну. Я уверен, она движется к поражению. А Киев создал за 5 лет боеспособную армию. Москва же создала из боеспособного ополчения совершенно небоеспособные корпуса», – заявляет собеседник.
Стрелков также отметил, что не видит со стороны США заинтересованности в урегулировании этого конфликта. А другие страны, по словам эксперта, не устраивали эту революцию, и не они управляют украинскими властями, хоть Европа и оказывает влияние.
«Война продолжается и сегодня. Я знаю, что вчера погиб один человек из военнослужащих, позавчера два. А украинская власть ни на один день не отказывалась от своего старого лозунга: «обещайте им, что угодно, а вешать будем потом». Идея «муниципальной стражи» – прекрасная возможность пролезть на Донбасс, любым способом лишить республику воображённых сил, а потом вешать. Я не верю в мирный исход ситуации, так как не могу верить людям, которые лгут с 2014 года постоянно и беспрерывно. Наши кремлевские твари, к сожалению, такие же», – подытоживает экс-министр обороны ДНР.
Ранее Стрелков в интервью НСН выступил против любого сценария реинтеграции Донбасса в состав Украины, а предложил реинтегрировать Украину в Россию для решения конфликта.
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