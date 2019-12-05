В окружении Зеленского допустили расширение полномочий Донбасса

Ермак отметил, что после проведения саммита нормандской четверки власти могут провести в стране конституционную реформу, правда, все изменения ограничатся децентрализацией. По словам помощника Владимира Зеленского, о какой-то автономии или федерализации речь не идет.

При этом Ермак особо подчеркнул, что эти меры могут быть приняты только в случае успешного проведения саммита. В случае его провала, по словам Ермака, у Киева есть план Б.

Напомним, встреча Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе должна состояться 9 декабря.

