Стрелков назвал два сценария послания Путина

«От обращения ждут очень-очень многого. С одной стороны — такое ожидание более чем обосновано: в государстве, в стране и в мире бурлят процессы, от которых прямо зависит наше будущее. Людям хочется хоть как-то убедиться, что наверху хотя-бы понимают происходящее и имеют на этот счет планы и позиции», - написал Стрелков в своем Telegram-канале.

Однако бывший министр обороны ДНР считает более вероятным второй вариант развития событий. «Можно выступить под софиты и камеры и заявить об очередной победе. Я склоняюсь ко второму варианту. Услышим про «почти великую Победу над коронавирусом». Про Гагарина и взятие Рейхстага. Хотел бы ошибиться», — заявил Стрелков.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев и глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев поспорили в эфире НСН о малоимущих перед посланием Путина.

