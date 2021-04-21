Стрелков назвал два сценария послания Путина
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков предположил два возможных варианта обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По его мнению, в стране много проблем и, возможно, они будут хоть как-то затронуты в послании. Но возможен и другой вариант, когда Путин «под софиты» расскажет о предыдущих победах.
«От обращения ждут очень-очень многого. С одной стороны — такое ожидание более чем обосновано: в государстве, в стране и в мире бурлят процессы, от которых прямо зависит наше будущее. Людям хочется хоть как-то убедиться, что наверху хотя-бы понимают происходящее и имеют на этот счет планы и позиции», - написал Стрелков в своем Telegram-канале.
Однако бывший министр обороны ДНР считает более вероятным второй вариант развития событий. «Можно выступить под софиты и камеры и заявить об очередной победе. Я склоняюсь ко второму варианту. Услышим про «почти великую Победу над коронавирусом». Про Гагарина и взятие Рейхстага. Хотел бы ошибиться», — заявил Стрелков.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев и глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев поспорили в эфире НСН о малоимущих перед посланием Путина.
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