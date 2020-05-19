Стратегия развития интеграции ЕАЭС направлена на доработку

Лидеры стран Евразийского экономического союза в целом одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, однако передали их на доработку. Такое решение принято пот итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое было организовано в режиме видеоконференции.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на белорусскую сторону, стратегия будет доработана с учетом ряда предложений сторон. Единственным неурегулированным остаётся вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке интеграционного объединения. При этом остальные вопросы были согласованы на условиях компромисса, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.