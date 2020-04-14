Политолог заверил в отсутствии нарушений товарооборота между странами ЕАЭС

«Во-первых, в торговой связи грузовые потоки сохраняются в условиях коронавирусной эпидемии. Поэтому серьезных нарушений именно товарооборота нет, и их трудно предвидеть. Другое дело, что есть объективные проблемы. Я бы сказал так, что надо учитывать, что большинство наших партнеров по Евразийскому союзу достаточно экономически самостоятельные субъекты. К примеру, Беларусь и Казахстан.

Есть проблемы со странами центральной Азии, такими, как Киргизия. Так как значительная часть жителей Киргизии ездит на заработки в Россию. И в основном они заняты в строительной сфере, где работы сейчас приостановлены. Но прежде чем считать, сколько денег из нашего с вами кармана вытащат жители союзных с нами республик, сначала надо спокойно дожить до окончания пандемии. И мне кажется, сейчас обсуждать этот вопрос немного нетактично по отношению к нашим коллегам, у которых тоже есть проблемы с заболеванием коронавирусом», – говорит он.

Эксперт также рассказал, что не во всех странах ЕАЭС одинокого сложная ситуация из-за пандемии, и не везде вводятся строгие карантинные меры. К примеру, в республике Нагорный Карабах даже прошли выборы.

«Каждая страна сложившуюся ситуацию с коронавирусом переживает по-своему. В Армении достаточно жесткий режим, насколько я знаю, в Киргизии тоже, похожий на наш. Но, например, в непризнанной республике Нагорный Карабах, тем не менее, прошел первый тур выборов в этих условиях. Так что зависит от конкретной ситуации в каждой стране», – комментирует специалист.

Ранее замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН оценил перспективы появления единой валюты России и Белоруссии.

