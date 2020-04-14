Политолог заверил в отсутствии нарушений товарооборота между странами ЕАЭС
Замдиректора Института стран СНГ в эфире НСН призвал сначала пережить пандемию, а уже затем считать, сколько денег из нашего кармана вытащат жители союзных республик.
Страны Евразийского экономического союза выступили против прекращения торговли на фоне пандемии. Об этом лидеры стран ЕАЭС по итогам видеосаммита с участием российского лидера Владимира Путина.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН назвал нетактичным обсуждать этот вопрос в сложившихся условиях пандемии во всех странах, отметив, что серьезных нарушений товарооборота не наблюдается.
«Во-первых, в торговой связи грузовые потоки сохраняются в условиях коронавирусной эпидемии. Поэтому серьезных нарушений именно товарооборота нет, и их трудно предвидеть. Другое дело, что есть объективные проблемы. Я бы сказал так, что надо учитывать, что большинство наших партнеров по Евразийскому союзу достаточно экономически самостоятельные субъекты. К примеру, Беларусь и Казахстан.
Есть проблемы со странами центральной Азии, такими, как Киргизия. Так как значительная часть жителей Киргизии ездит на заработки в Россию. И в основном они заняты в строительной сфере, где работы сейчас приостановлены. Но прежде чем считать, сколько денег из нашего с вами кармана вытащат жители союзных с нами республик, сначала надо спокойно дожить до окончания пандемии. И мне кажется, сейчас обсуждать этот вопрос немного нетактично по отношению к нашим коллегам, у которых тоже есть проблемы с заболеванием коронавирусом», – говорит он.
Эксперт также рассказал, что не во всех странах ЕАЭС одинокого сложная ситуация из-за пандемии, и не везде вводятся строгие карантинные меры. К примеру, в республике Нагорный Карабах даже прошли выборы.
«Каждая страна сложившуюся ситуацию с коронавирусом переживает по-своему. В Армении достаточно жесткий режим, насколько я знаю, в Киргизии тоже, похожий на наш. Но, например, в непризнанной республике Нагорный Карабах, тем не менее, прошел первый тур выборов в этих условиях. Так что зависит от конкретной ситуации в каждой стране», – комментирует специалист.
Ранее замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН оценил перспективы появления единой валюты России и Белоруссии.
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