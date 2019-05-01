В России отвергли обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

Россия категорически отвергает обвинения со стороны Соединенных Штатов в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «РИА Новости».

Он также назвал американские обвинения спланированной атакой, которая имеет целью подорвать режим контроля над вооружениями и стратегическую стабильность.

Как напоминает Ura.ru, ранее глава разведывательного управления Минобороны США (РУМО) Роберт Эшли-младший обвинил Россию в проведении ядерных испытаний малой мощности, что является прямым нарушением ДВЗЯИ. По его словам, именно за счёт нарушения договора России удаётся развивать ядерный потенциал страны, отмечают argumenti.ru.

