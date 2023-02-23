«Страшный сон Бандеры». Захарова оценила дорогу перед посольством РФ в Лондоне в цветах Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала «бездарной психоделикой» окрашивание в цвета украинского флага дороги перед российским посольством в Лондоне.
Он отметила, что работу, на которую пошли «сотни миллионов в разных валютах», теперь будут топтать российские дипломаты.
«Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», - написала Захарова.
Ранее Захарова сравнила решение МИД Польши уволить сотрудников-выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) со средневековой инквизицией, сообщает НСН.
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