«Страшный сон Бандеры». Захарова оценила дорогу перед посольством РФ в Лондоне в цветах Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала «бездарной психоделикой» окрашивание в цвета украинского флага дороги перед российским посольством в Лондоне.

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Он отметила, что работу, на которую пошли «сотни миллионов в разных валютах», теперь будут топтать российские дипломаты.

«Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», - написала Захарова.

Ранее Захарова сравнила решение МИД Польши уволить сотрудников-выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) со средневековой инквизицией, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Российское ПосольствоУкраинаМария ЗахароваЛондон
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