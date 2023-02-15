Захарова сравнила увольнение выпускников МГИМО из польского МИД с инквизицией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила решение МИД Польши уволить сотрудников-выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) со средневековой инквизицией. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.

МИД Польши уволило всех выпускников МГИМО

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что все выпускники МГИМО были уволены из польского внешнеполитического ведомства, пишет Ura.ru.

Захарова напомнила, что в Средневековье в Центральной Европе сжигали людей, которые рассказывали о научных открытиях.

«Это в первую очередь именно предшественники нынешних демократических, как они себя сами называют, цивилизованных [государств] делали. <...> Они ставили идеологию выше не только реальности, но и познания», — указала дипломат.

По словам Захаровой, решение Варшавы — «реинкарнация худших практик» и «безумная, лишенная логики мера». Дипломат подчеркнула, что в случае нарушения законодательства Польши сотрудникам МИД, которые обучались в МГИМО, должны были предъявить конкретные претензии. Однако, если людей «только по одному признаку... лишают работы, обвиняют, сегрегируют», это можно считать политической чисткой и нарушением прав человека.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УвольнениеПольшаМИД РФМария Захарова
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