Захарова сравнила увольнение выпускников МГИМО из польского МИД с инквизицией

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что все выпускники МГИМО были уволены из польского внешнеполитического ведомства, пишет Ura.ru.

Захарова напомнила, что в Средневековье в Центральной Европе сжигали людей, которые рассказывали о научных открытиях.

«Это в первую очередь именно предшественники нынешних демократических, как они себя сами называют, цивилизованных [государств] делали. <...> Они ставили идеологию выше не только реальности, но и познания», — указала дипломат.

По словам Захаровой, решение Варшавы — «реинкарнация худших практик» и «безумная, лишенная логики мера». Дипломат подчеркнула, что в случае нарушения законодательства Польши сотрудникам МИД, которые обучались в МГИМО, должны были предъявить конкретные претензии. Однако, если людей «только по одному признаку... лишают работы, обвиняют, сегрегируют», это можно считать политической чисткой и нарушением прав человека.

