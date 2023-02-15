Захарова сравнила увольнение выпускников МГИМО из польского МИД с инквизицией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила решение МИД Польши уволить сотрудников-выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) со средневековой инквизицией. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что все выпускники МГИМО были уволены из польского внешнеполитического ведомства, пишет Ura.ru.
Захарова напомнила, что в Средневековье в Центральной Европе сжигали людей, которые рассказывали о научных открытиях.
«Это в первую очередь именно предшественники нынешних демократических, как они себя сами называют, цивилизованных [государств] делали. <...> Они ставили идеологию выше не только реальности, но и познания», — указала дипломат.
По словам Захаровой, решение Варшавы — «реинкарнация худших практик» и «безумная, лишенная логики мера». Дипломат подчеркнула, что в случае нарушения законодательства Польши сотрудникам МИД, которые обучались в МГИМО, должны были предъявить конкретные претензии. Однако, если людей «только по одному признаку... лишают работы, обвиняют, сегрегируют», это можно считать политической чисткой и нарушением прав человека.
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