«Хуже, чем враг»: Захарова оценила варшавскую речь Байдена
Представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала речь президента США Джо Байдена в Варшаве.
Глава Белого дома заявил, что США и НАТО не являются врагами для россиян.
Захарова напомнила, что в русском языке есть слово «недруг». По ее словам, «оно хуже, чем враг».
В своей речи Байден заявил, что Запад не стремится уничтожить России. При этом он пообещал продолжить поддержку Украины и выразил уверенность, что НАТО не удастся сломить и разделить.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил о приостановке участия России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава государства внес соответствующий законопроект в Госдуму, пишет НСН.
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