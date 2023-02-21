«Хуже, чем враг»: Захарова оценила варшавскую речь Байдена

Представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала речь президента США Джо Байдена в Варшаве.

Захарова уличила Евросоюз в желании «выдавить» Россию из Закавказья

Глава Белого дома заявил, что США и НАТО не являются врагами для россиян.

Захарова напомнила, что в русском языке есть слово «недруг». По ее словам, «оно хуже, чем враг».

В своей речи Байден заявил, что Запад не стремится уничтожить России. При этом он пообещал продолжить поддержку Украины и выразил уверенность, что НАТО не удастся сломить и разделить.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил о приостановке участия России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава государства внес соответствующий законопроект в Госдуму, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Джо БайденМария Захарова
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