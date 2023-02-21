«Хуже, чем враг»: Захарова оценила варшавскую речь Байдена

Глава Белого дома заявил, что США и НАТО не являются врагами для россиян.

Захарова напомнила, что в русском языке есть слово «недруг». По ее словам, «оно хуже, чем враг».

В своей речи Байден заявил, что Запад не стремится уничтожить России. При этом он пообещал продолжить поддержку Украины и выразил уверенность, что НАТО не удастся сломить и разделить.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил о приостановке участия России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава государства внес соответствующий законопроект в Госдуму, пишет НСН.

