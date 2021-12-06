«Онлайн убивает флюиды»: Психолог предрек неудачу переговорам Путина и Байдена

«Онлайн-общение убивает эмоции. Я открою страшную тайну: если собеседники хотят донести друг до друга свою точку зрения - ничего не получится. Каждый будет стоять на своих позициях, у каждого есть свое убеждение, мировоззрение, свои установки. И 99% того, что будет говориться, не будет воспринято противоположной стороной. Это просто будет некий обмен мнениями, который вряд ли сможет как-то изменить точку зрения оппонента, который будет по ту сторону экрана», - отметил Конфисахор.

По его словам, очное и заочное общение это две совершенно разные вещи.

«Когда люди общаются онлайн, они не чувствуют эмоции, настроение, состояние человека. При таком общении не чувствуются флюиды, которые человек излучает: ненависть, гнев, настороженность, тревогу. Очное общение позволяет не только слушать, что говорит человек, но и понять, искренне ли он готов к таким переговорам, на сколько он честен и дружелюбен», - добавил психолог.

Как отметил 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прямого эфира встречи Путина с американским коллегой Джо Байденом не будет.

