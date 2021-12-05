Белый дом подтвердил проведение переговоров Байдена и Путина
Белый дом подтвердил предстоящие 7 декабря переговоры в виде звонка по защищенной видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Как заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, главы государств обсудят целый ряд тем в отношениях двух стран, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.
«Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметила Псаки.
3 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал отсутствие согласования даты разговора Путина и Байден.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 974 / сут.
Умерли
280 тыс.+247 тыс. / сут.
Выздоровели
8,5 млн+35 182 / сут.
- Белый дом подтвердил проведение переговоров Байдена и Путина
- «Союз-СТ-Б» стартовал с космодрома Куру
- Эксперт: антитела от «дельты» могут не защитить от «омикрона» и наоборот
- США готовы поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
- Эксперты обнаружили в «омикроне» вирус простуды
- Турция предложила организовать переговоры Зеленского и Путина
- Росавиация обнародовала детали сближения пассажирского самолета с бортом ВВС США
- Полиция изучит конфликт с участием охраны в московском ТЦ
- СМИ: выполнение рейса Магадан - Новосибирск едва не привело к трагедии
- Авария оставила без тепла более 17 тысяч жителей Невинномысска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru