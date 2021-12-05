Белый дом подтвердил проведение переговоров Байдена и Путина

Белый дом подтвердил предстоящие 7 декабря переговоры в виде звонка по защищенной видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

СМИ: У Путина и Байдена запланирован видеозвонок на 7 декабря

Как заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, главы государств обсудят целый ряд тем в отношениях двух стран, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

«Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметила Псаки.

3 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал отсутствие согласования даты разговора Путина и Байден.

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