Белый дом подтвердил проведение переговоров Байдена и Путина

Как заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, главы государств обсудят целый ряд тем в отношениях двух стран, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

«Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметила Псаки.

3 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал отсутствие согласования даты разговора Путина и Байден.

