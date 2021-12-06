В Кремле рассказали о деталях грядущих переговоров Путина и Байдена

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которая пройдет 7 декабря в видеоформате, транслироваться не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Белый дом подтвердил проведение переговоров Байдена и Путина

«Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков уточнил, что переговоры начнутся около шести вечера по Москве, и саммит будет «продолжительным по времени».

По словам пресс-секретаря российского президента, лидеры двух стран планируют обсудить напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, инициативу Путина о гарантиях безопасности. Также президенты затронут вопросы реализации соглашений, достигнутых в Женеве в июне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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