Страны НАТО выступили против Договора о запрещении ядерного оружия
Страны - члены НАТО заявили о несогласии с Договором о запрещении ядерного оружия. В альянсе считают, что он противоречит существующей архитектуре разоружения. Соответствующее заявление было распространено в Брюсселе.
В нем, в частности, говорится, что договор не отражает «все более сложную международную обстановку в области безопасности и противоречит существующей архитектуре нераспространения и разоружения», передает ТАСС.
В документе также подчеркивается, что «договор о нераспространении ядерного оружия остается единственным надежным путем к ядерному разоружению».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что внешняя политика США при Байдене радикально не поменяется.
«Многие аспекты российско-американских отношений закреплены законодательным путем, в частности, санкции, которые будут исполняться. Они даже к военному бюджету присовокупили ряд санкций против "Северного потока-2". По другим направлениям возможны изменения. Байден заявлял в ходе избирательной кампании, что он готов продлить договор об ограничении стратегических вооружений. А так все остается как есть», - считает американист.
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