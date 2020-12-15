Страны НАТО выступили против Договора о запрещении ядерного оружия

Страны - члены НАТО заявили о несогласии с Договором о запрещении ядерного оружия. В альянсе считают, что он противоречит существующей архитектуре разоружения. Соответствующее заявление было распространено в Брюсселе.

В нем, в частности, говорится, что договор не отражает «все более сложную международную обстановку в области безопасности и противоречит существующей архитектуре нераспространения и разоружения», передает ТАСС.