Власти Германии запретили деятельность движения ХАМАС в стране

МВД Германии запретило в стране деятельность палестинского движения ХАМАС, сообщает РИА Новости.

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Глава ведомства Нэнси Фезер отметила, что радикалы «преследуют цель уничтожить государство Израиль», однако в ФРГ нет места «антисемитизму».

«Мы будем бороться с ним во всех формах и всеми средствами конституционного государства», - подчеркнула министр.

Фезер добавила, что также в Германии запрещается деятельность организации «Самидун», которая проводит пропалестинские протесты.

Ранее официальный представитель МВД ФРГ Мемет Ата заявил, что немецкими властями будут пресекаться попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС, а лицам без немецкого гражданства, участвующим в подобных демонстрациях, будет грозить высылка из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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