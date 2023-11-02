Власти Германии запретили деятельность движения ХАМАС в стране

Глава ведомства Нэнси Фезер отметила, что радикалы «преследуют цель уничтожить государство Израиль», однако в ФРГ нет места «антисемитизму».

«Мы будем бороться с ним во всех формах и всеми средствами конституционного государства», - подчеркнула министр.

Фезер добавила, что также в Германии запрещается деятельность организации «Самидун», которая проводит пропалестинские протесты.

Ранее официальный представитель МВД ФРГ Мемет Ата заявил, что немецкими властями будут пресекаться попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС, а лицам без немецкого гражданства, участвующим в подобных демонстрациях, будет грозить высылка из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».