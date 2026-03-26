СМИ: Приближается начало наземной операции США в Иране

Сразу несколько республиканцев в Конгрессе США дали понять, что наземная операция Вашингтона против Ирана уже рассматривается и может начаться в ближайшее время, сообщает The Wall Street Journal.

СМИ: Пентагон продолжает обсуждать отправку десанта на Ближний Восток

По данным издания, об этом, в частности, намекают председатели комитетов по вооружённым силам Палаты представителей и Сената. Наиболее вероятным сценарием считается высадка американских военных на остров Харк.

Ранее стало известно, что Вашингтон столкнутся с беспрецедентным ответом Тегерана в случае попытки захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры