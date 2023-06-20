Вторичные санкции из-за РФ чаще всего применяются к компаниям Кипра
Страны Запада стали значительно чаще вводить санкции против компаний из третьих стран, которые якобы помогают Росси обходить ограничения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные системы X-Compliance.
Отмечается, что с начала ода санкции ввели уме против 130 компаний. Ограничения затронули компании из 37 стран, «лидерами» являются Кипр, Китай, Иран, ОАЭ.
Ранее стало известно, что Великобритания планирует обязать лица и компании, попавшие под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в стране. Сообщается также, что правительство Великобритании разработало закон, который позволит сохранять санкции против России до выплаты Москвой компенсации Украине.
Ранее российский миллиардер Роман Абрамович отказался переводить Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси», пишет Daily Mail со ссылкой на источник. По информации издания, средства должны были отправить летом 2022 года. Нет никаких гарантий, что это произойдет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров высмеял претензии НАТО анекдотом про СССР
- Вторичные санкции из-за РФ чаще всего применяются к компаниям Кипра
- Глава ЦБ заявила о приближении к уровню экономической активности 2021 года
- Белый дом считает, что переговоры по Украине должны начинаться с плана Киева
- В ЛНР начали выдавать российские заграничные паспорта
- ФСБ допустила появление у террористов радиоактивного оружия
- СМИ: отгрузки российской нефти в Китай упали почти на 50%
- В Bosch заявили, что ведут переговоры о продаже заводов под Петербургом
- Мантуров заявил, что в России построят 525 судов для внутренней эксплуатации
- СМИ: Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль в нейтралитете по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru