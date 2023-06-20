Вторичные санкции из-за РФ чаще всего применяются к компаниям Кипра

Страны Запада стали значительно чаще вводить санкции против компаний из третьих стран, которые якобы помогают Росси обходить ограничения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные системы X-Compliance.

Отмечается, что с начала ода санкции ввели уме против 130 компаний. Ограничения затронули компании из 37 стран, «лидерами» являются Кипр, Китай, Иран, ОАЭ.