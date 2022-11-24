Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть
Послы стран ЕС не смогли согласовать общую позицию по потолку цен нефть из России. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает ТАСС.
По её словам, консультации будут продолжены.
По данным Politico, установить максимальный потолок цен на российскую нефть не удалось из-за возражений Польши и стран Балтии. Их представители потребовали установить потолок в $30 за баррель, тогда как большинство стран Евросоюза поддерживают введение ограничений в диапазоне $65–70 за баррель.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия откажется поставлять нефть странам, которые установят потолок цен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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