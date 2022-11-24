СМИ: Польша и Прибалтика отвергли «слишком щедрый» потолок цен на российскую нефть в $65

Польша и страны Прибалтики назвали предложенный потолок цен на российскую нефть на уровне $65 за баррель «слишком щедрым». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

СМИ сообщили о тупике в переговорах в ЕС по потолку цен на российскую нефть

«Исполнительный орган ЕС предложил уровень в 65 долларов за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к Москве», — отмечает агентство.

Ранее стало известно, что Евросоюз в координации с Группой семи обсуждает установление потолка цен на нефть из РФ. Государства предлагают ввести ограничения на уровне $65-70 за баррель, пишет РИА ФАН. По данным Bloomberg, переговоры по этому вопросу зашли в тупик: накануне вечером стороны не смогли прийти к единому мнению. В частности, в ЕС спорят из-за разработки плана о введении потолка цен, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ПрибалтикаПольшаРоссияНефть
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