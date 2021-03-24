Представитель РФ в Вене призвал НАТО определиться с позицией по России

НАТО нужно определиться, вести с РФ диалог или сдерживать. Об этом заявил представитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что выступления ряда государств-участников НАТО подтвердили враждебный характер североатлантического альянса по отношению к РФ, а «сдерживание» России контрпродуктивно и приводит к дисбалансу в Европе.

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Гаврилов заключил, что укрепление доверия в военной области невозможно в тех случаях, когда НАТО «продолжает свою активность и усиливает присутствие вблизи российских рубежей».



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