Представитель РФ в Вене призвал НАТО определиться с позицией по России

НАТО нужно определиться, вести с РФ диалог или сдерживать. Об этом заявил представитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что выступления ряда государств-участников НАТО подтвердили враждебный характер североатлантического альянса по отношению к РФ, а «сдерживание» России контрпродуктивно и приводит к дисбалансу в Европе.