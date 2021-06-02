Экс-директор «Открытой России» Пивоваров арестован

По словам следователя, уголовное дело в отношении Пивоварова было возбуждено в связи с постом в интернете с «агитацией сбора средств для печати» для одного из проектов.

Бывший директор «Открытки» обвинения отвергает, передает RT.

31 мая сам Пивоваров сообщил, что его задержании в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.



