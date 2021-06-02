Экс-директор «Открытой России» Пивоваров арестован

Краснодарский суд арестовал бывшего директора «Открытой России» (признана Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ) Андрея Пивоварова на два месяца — до 31 июня 2021 года по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией».

Об аресте Пивоварова ранее просил прокурор.

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По словам следователя, уголовное дело в отношении Пивоварова было возбуждено в связи с постом в интернете с «агитацией сбора средств для печати» для одного из проектов.

Бывший директор «Открытки» обвинения отвергает, передает RT.

31 мая сам Пивоваров сообщил, что его задержании в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.


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Фото: facebook.com/aspivovarov/
ТЕГИ:АрестОткрытая Россия
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