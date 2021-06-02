Экс-директор «Открытой России» Пивоваров арестован
Краснодарский суд арестовал бывшего директора «Открытой России» (признана Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ) Андрея Пивоварова на два месяца — до 31 июня 2021 года по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией».
Об аресте Пивоварова ранее просил прокурор.
По словам следователя, уголовное дело в отношении Пивоварова было возбуждено в связи с постом в интернете с «агитацией сбора средств для печати» для одного из проектов.
Бывший директор «Открытки» обвинения отвергает, передает RT.
31 мая сам Пивоваров сообщил, что его задержании в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
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