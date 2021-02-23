Страховщик Munich Re отказался от сотрудничества с «Северным потоком-2»

Страховая компания Munich Re Syndicate Ltd. Решила прекратить работу в рамках проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

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«Мы можем подтвердить, что наша дочерняя компания Munich Re Syndicate Ltd. выпустила уведомление о прекращении работы с "Северным потоком 2". Однако по соображениям конфиденциальности мы обычно не комментируем отдельные контракты», - пояснил представитель Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft.

Всего из проекта, по данным газеты Tagesspiegel, в распоряжении которой оказался отчет госсекретаря США Конгрессу, вышли 18 компаний.

Ранее, в январе стало известно, что страховая компания Zurich Insurance Group AG также вышла из проекта строительства газопровода «Северный поток-2» на фоне угрозы санкций США.

Напомним, строительство газопровода было приостановлено на фоне ужесточения санкций США против судов, ведущих морскую укладку труб в проекте «Северный поток-2».

Накануне, 22 февраля Минфин США внес судно «Фортуна» и компанию, владеющую судном, в санкционный список.

В декабре в ходе большой пресс-конференции выражал надежду на скорое завершение строительства «Северного потока-2» президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отмечал, что этот проект выгоден всей Европе.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СанкцииСтрахованиеСудноСеверный Поток-2
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