В Госдепе США оценили эффективность ограничений против «Северного потока — 2»

Администрация Джо Байдена считает меры, принимаемые против российского газопровода «Северный поток — 2» работающими, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя госдепартамента Неда Прайса.

Он считает, что «хороший эффект» дают законодательные меры. США продолжат следить за организациями, причастными к строительству «Северного потока — 2», на предмет введения санкций, отметил Прайс.

«Северный поток — 2» поставил Байдена перед дилеммой в отношениях с ФРГ

Минфин США внес судно "Фортуна" и компанию, владеющую судном, в санкционный список.

"Фортуна" уже была внесена в список в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Сейчас США наложили дополнительные санкции по закону "О защите европейской энергетической безопасности".

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции СШАСШАСеверный Поток-2
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