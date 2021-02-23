В Госдепе США оценили эффективность ограничений против «Северного потока — 2»
Администрация Джо Байдена считает меры, принимаемые против российского газопровода «Северный поток — 2» работающими, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя госдепартамента Неда Прайса.
Он считает, что «хороший эффект» дают законодательные меры. США продолжат следить за организациями, причастными к строительству «Северного потока — 2», на предмет введения санкций, отметил Прайс.
Минфин США внес судно "Фортуна" и компанию, владеющую судном, в санкционный список.
"Фортуна" уже была внесена в список в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Сейчас США наложили дополнительные санкции по закону "О защите европейской энергетической безопасности".
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