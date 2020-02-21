В Киеве согласились с Путиным: Украину грабили все президенты

Бывшие власти Украины стремились «сохранить то, что награблено», в то время, когда руководили страной, заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС. По его словам, возглавлявшие страну люди пытались даже не «заработать денег за счет ограбления украинского народа», а сохранить уже награбленное.

Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил НСН, что еще рано судить о действиях команды нынешнего украинского лидера. Вместе с тем он отметил, что Зеленского привел во власть человек с неоднозначным экономическим прошлым.