В Киеве согласились с Путиным: Украину грабили все президенты
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил НСН, что к разворовыванию госимущества приложили руку все президенты Украины: от Кравчука до Порошенко.
Бывшие власти Украины стремились «сохранить то, что награблено», в то время, когда руководили страной, заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС. По его словам, возглавлявшие страну люди пытались даже не «заработать денег за счет ограбления украинского народа», а сохранить уже награбленное.
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил НСН, что еще рано судить о действиях команды нынешнего украинского лидера. Вместе с тем он отметил, что Зеленского привел во власть человек с неоднозначным экономическим прошлым.
«Все поучаствовали. Прямым и единственным олигархом, который возглавил страну, был Порошенко. Но в разграблении принимали участие все. Начиная от первого президента, которым разграблено черноморское пароходство, и кончая Порошенко. Что касается нынешнего, пока не ясно. Но ему помог человек, относительно которого можно такое сказать, я имею в виду Коломойского. Он надеялся реализовать свои возможности», - отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что государственное бюро расследований вызывало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос. Экс-глава государства проходит по делам в качестве свидетеля. До этого он проигнорировал 27 вызовов на допросы по 16 уголовным делам.
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