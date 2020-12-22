Сторонники Трампа готовят его виртуальную «инаугурацию»

Сторонники действующего американского президента Дональда Трампа, несогласные с результатами прошедших выборов главы государства, организуют 20 января следующего года его виртуальную «инаугурацию», сообщает ТАСС.

В Facebook появилась страница «Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа». На мероприятие, которое состоится в 12:00 (20:00 мск), зарегистрировались более 60 тыс. человек. В это же время избранного президента Джозефа Байдена будут приводить к присяге.