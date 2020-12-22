Сторонники Трампа готовят его виртуальную «инаугурацию»

Сторонники действующего американского президента Дональда Трампа, несогласные с результатами прошедших выборов главы государства, организуют 20 января следующего года его виртуальную «инаугурацию», сообщает ТАСС.

В Facebook появилась страница «Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа». На мероприятие, которое состоится в 12:00 (20:00 мск), зарегистрировались более 60 тыс. человек. В это же время избранного президента Джозефа Байдена будут приводить к присяге.

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Как сообщалось, Дональд Трамп не исключает объявления военного положения, чтобы сохранить власть. Глава Белого дома может сослаться на Закон о восстании, чтобы помешать избранному президенту Джо Байдену занять свой пост.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
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