Штаб Трампа требует от Верховного суда пересмотра итогов выборов в Пенсильвании

Штаб действующего президента США Дональда Трампа требует от Верховного суда пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба.

Юристы главы Белого дома требуют от суда отменить результаты голосования избирателей и дать возможность законодательному собранию Пенсильвании назначить выборщиков от штата.

Они усматривают нарушение статьи 2 Конституции США и решения по делу «Буш против Гора», которое определило итоги президентских выборов 2000 года.