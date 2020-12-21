Штаб Трампа требует от Верховного суда пересмотра итогов выборов в Пенсильвании
Штаб действующего президента США Дональда Трампа требует от Верховного суда пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба.
Юристы главы Белого дома требуют от суда отменить результаты голосования избирателей и дать возможность законодательному собранию Пенсильвании назначить выборщиков от штата.
Они усматривают нарушение статьи 2 Конституции США и решения по делу «Буш против Гора», которое определило итоги президентских выборов 2000 года.
Ранее Трамп заявил об отказе покидать Белый дом. Об этом сообщили его советники, передает CNN.
По их словам, в моменты «глубочайшего отрицания» Трамп заявил нескольким из них, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
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