Business Insider: Трамп может объявить военное положение ради сохранения власти

Фишер пишет, что политика Трампа привела к тому, что гражданские беспорядки становятся обычным явлением в стране. Как считает профессор, после инаугурации Байдена на американских улицах будет небезопасно «мирно протестовать» без страха, что на демонстрантов нападут сторонники Трампа.

Ранее Трамп заявил об отказе покидать Белый дом. Об этом сообщили его советники, передает CNN.

По их словам, в моменты «глубочайшего отрицания» Трамп заявил нескольким из них, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

