Турция отменила участие в заседании НАТО
Турецкая сторона приняла решение отменить участие в грядущем заседании НАТО из-за работ по ликвидации последствий землетрясений, сообщают местные СМИ.
По сообщениям государственного агентства Anadolu, Анкару будет представлять постоянный представитель. Глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар продолжит координировать поисково-спасательные и восстановительные операции.
Ранее турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН заявил, что Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО, несмотря на заявления отдельных политиков.
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