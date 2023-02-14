Турция отменила участие в заседании НАТО

Турецкая сторона приняла решение отменить участие в грядущем заседании НАТО из-за работ по ликвидации последствий землетрясений, сообщают местные СМИ.

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 31 974 человек

По сообщениям государственного агентства Anadolu, Анкару будет представлять постоянный представитель. Глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар продолжит координировать поисково-спасательные и восстановительные операции.

Ранее турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН заявил, что Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО, несмотря на заявления отдельных политиков.

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ФОТО: sumkemoda.ru
ТЕГИ:Турция
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