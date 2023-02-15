В НАТО примут новые рекомендации по вопросам обороны
Главы Минобороны стран Североатлантического альянса на заседании в среду, 15 февраля, планируют утвердить рекомендации по оборонному планированию на ближайшие несколько лет. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он отметил, что министры также обсудят производственные мощи для наращивания военного производства оружия и боеприпасов, а также защиту критической инфраструктуры. Столтенберг подчеркнул, что обсуждаться будет и увеличение трат на оборону.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что министры обороны стран-членов Североатлантического альянса на этой неделе в Брюсселе могут подписать новое политическое руководство, в котором будет отражено одновременное участие в конфликтах высокой интенсивности, отмечает НСН.
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