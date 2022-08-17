Столтенберг заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, необходимо провести экстренную инспекцию со стороны МАГАТЭ и гарантировать вывод «всех российских сил». Столтенберг подчеркнул, что ситуация на АЭС также ставит под угрозу население Украины и соседних стран.
Ранее власти Запорожской области заявили о готовности принять и обеспечить безопасность генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.
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