Столтенберг заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС представляет серьезную угрозу для безопасности и сохранности объекта. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

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По его словам, необходимо провести экстренную инспекцию со стороны МАГАТЭ и гарантировать вывод «всех российских сил». Столтенберг подчеркнул, что ситуация на АЭС также ставит под угрозу население Украины и соседних стран.

Ранее власти Запорожской области заявили о готовности принять и обеспечить безопасность генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:АЭСЙенс Столтенберг
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