Столтенберг заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на Запорожской АЭС

По его словам, необходимо провести экстренную инспекцию со стороны МАГАТЭ и гарантировать вывод «всех российских сил». Столтенберг подчеркнул, что ситуация на АЭС также ставит под угрозу население Украины и соседних стран.

Ранее власти Запорожской области заявили о готовности принять и обеспечить безопасность генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша и миссии МАГАТЭ в ходе инспекции Запорожской АЭС.

