Столтенберг: в НАТО создадут орган по защите критической подводной инфраструктуры

Координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры будет создана в штаб-квартире Североатлантического альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает RT.

По его словам, это объединит ключевые военные и гражданские стороны для повышения безопасности.

МИД КНР: США должны объясниться после расследования Херша

«Диверсии на «Северных потоках» напомнили НАТО об уязвимости», - подчеркнул Столтенберг.

Он также рассказал, чтобы не допустить атак на подводные объекты стран алянса было поручено военным рассмотреть варианты защиты.

Ранее, как сообщала НСН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала НАТО собрать экстренный саммит после расследований о «Северных потоках».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2Йенс СтолтенбергНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры