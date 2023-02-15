Столтенберг: в НАТО создадут орган по защите критической подводной инфраструктуры
Координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры будет создана в штаб-квартире Североатлантического альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает RT.
По его словам, это объединит ключевые военные и гражданские стороны для повышения безопасности.
«Диверсии на «Северных потоках» напомнили НАТО об уязвимости», - подчеркнул Столтенберг.
Он также рассказал, чтобы не допустить атак на подводные объекты стран алянса было поручено военным рассмотреть варианты защиты.
Ранее, как сообщала НСН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала НАТО собрать экстренный саммит после расследований о «Северных потоках».
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