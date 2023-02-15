Столтенберг: в НАТО создадут орган по защите критической подводной инфраструктуры

«Диверсии на «Северных потоках» напомнили НАТО об уязвимости», - подчеркнул Столтенберг.

Он также рассказал, чтобы не допустить атак на подводные объекты стран алянса было поручено военным рассмотреть варианты защиты.

Ранее, как сообщала НСН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала НАТО собрать экстренный саммит после расследований о «Северных потоках».

