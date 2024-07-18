Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной

Киев ранее призывал западные страны обеспечить перехват российских ракет над Украиной. Agence France-Presse сообщало, что Украина настаивала на создании бесполетной зоны на западе страны и размещении ПВО в Польше и Румынии. В ответ на эти призывы, Польша рассматривала возможность поднятия вопроса на саммите НАТО о том, чтобы сбивать ракеты над Украиной.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не изменит свою позицию и не будет непосредственно вовлечен в конфликт. Также советник президента США Джейк Салливан подчеркнул, что защита украинского неба должна быть обеспечена исключительно силами самой Украины, передает «Радиоточка НСН».