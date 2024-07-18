Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной
Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил запрос президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении западными странами систем для перехвата российских ракет в украинском воздушном пространстве. Об этом сообщает издание Zeit.
Шольц отметил, что между западными странами существует консенсус против предоставления подобных систем. Немецкий канцлер добавил, что США также занимают четкую позицию по этому вопросу.
Киев ранее призывал западные страны обеспечить перехват российских ракет над Украиной. Agence France-Presse сообщало, что Украина настаивала на создании бесполетной зоны на западе страны и размещении ПВО в Польше и Румынии. В ответ на эти призывы, Польша рассматривала возможность поднятия вопроса на саммите НАТО о том, чтобы сбивать ракеты над Украиной.
Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не изменит свою позицию и не будет непосредственно вовлечен в конфликт. Также советник президента США Джейк Салливан подчеркнул, что защита украинского неба должна быть обеспечена исключительно силами самой Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru