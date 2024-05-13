Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения

В восстановлении Украины не будет смысла в случае поражения Киева. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на молодежном саммите НАТО.

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«Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», - пояснил он.

Ранее заместителя генсека НАТО Мирча Дан Джоанэ сообщил, что у Североатлантического альянса отсутствуют планы по вводу собственных войск на Украину. По его словам, Альянс все еще заинтересован в помощи Киеву, а также в том, чтобы конфликт вокруг Украины не перерос в полноценное противостояние с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаЙенс Столтенберг

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