Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения
В восстановлении Украины не будет смысла в случае поражения Киева. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на молодежном саммите НАТО.
«Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», - пояснил он.
Ранее заместителя генсека НАТО Мирча Дан Джоанэ сообщил, что у Североатлантического альянса отсутствуют планы по вводу собственных войск на Украину. По его словам, Альянс все еще заинтересован в помощи Киеву, а также в том, чтобы конфликт вокруг Украины не перерос в полноценное противостояние с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru