Столтенберг: Удары Украины по военным целям в РФ за пределами зоны СВО законны

Удары, которые Вооружённые силы Украины наносят по военным целям за пределами зоны спецоперации, законны. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: НАТО не планирует направлять на Украину боевые подразделения

По его словам, таким образом Украина реализует своё право на самооборону.

«Это часть права Украины на самооборону... поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», - сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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