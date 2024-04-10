Столтенберг: Удары Украины по военным целям в РФ за пределами зоны СВО законны
10 апреля 202416:33
Удары, которые Вооружённые силы Украины наносят по военным целям за пределами зоны спецоперации, законны. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, таким образом Украина реализует своё право на самооборону.
«Это часть права Украины на самооборону... поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», - сказал он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru