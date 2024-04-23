Столтенберг: У НАТО нет планов по размещению ядерных сил в Польше
Планов по изменению конфигурации своих ядерных сил У Североатлантического альянса нет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком он указал, что это касается, в том числе и Польши.
«У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие США, однако никаких обсуждений на эту тему не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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