Норвегия не позволит разместить на своей территории ядерное оружие
Норвегия не намерена давать разрешение блоку НАТО на размещение на её территории ядерного оружия или постоянного военного контингента Североатлантического альянса, заявил главнокомандующий Вооруженными силами королевства Эйрик Кристофферсен в интервью немецкой Die Welt.
Он подчеркнул, что в Норвегии не было ядерного оружия во времена холодной войны, не будет и после.
«Страна не намерена в будущем на постоянной основе размещать и солдат НАТО», — отметил главком норвежских ВС. При этом он добавил, что королевство ведет подготовку к ситуации, при которой ей придется держать оборону.
Ранее в Норвегии ужесточили условия приема и пребывания украинских беженцев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru