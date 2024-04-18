Норвегия не позволит разместить на своей территории ядерное оружие

Он подчеркнул, что в Норвегии не было ядерного оружия во времена холодной войны, не будет и после.

«Страна не намерена в будущем на постоянной основе размещать и солдат НАТО», — отметил главком норвежских ВС. При этом он добавил, что королевство ведет подготовку к ситуации, при которой ей придется держать оборону.

Ранее в Норвегии ужесточили условия приема и пребывания украинских беженцев, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

