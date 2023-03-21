Столтенберг: У НАТО нет доказательств поставок Китаем оружия в Россию

Североатлантический альянс не располагает доказательствами отправки летального вооружения из Китая в Россию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство ТАСС.

Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом

Он отметил, что Москва посыла Пекину соответствующий запрос. Сейчас эта инициатива рассматривается, подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что руководство КНР должно вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если Пекин хочет говорить о мире.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nato.int
ТЕГИ:ОружиеПоставкиРоссияКитайНАТОЙенс Столтенберг

Горячие новости

Все новости

партнеры