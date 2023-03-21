Столтенберг: У НАТО нет доказательств поставок Китаем оружия в Россию
21 марта 202317:25
Североатлантический альянс не располагает доказательствами отправки летального вооружения из Китая в Россию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство ТАСС.
Он отметил, что Москва посыла Пекину соответствующий запрос. Сейчас эта инициатива рассматривается, подчеркнул генсек Североатлантического альянса.
Ранее Столтенберг заявил, что руководство КНР должно вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если Пекин хочет говорить о мире.
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21 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru