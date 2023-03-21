Столтенберг заявил, что совет Россия-НАТО был полезным механизмом

Совет Россия-НАТО был полезным механизмом, однако сейчас он не работает. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что механизм Россия-НАТО был крайне важным инструментом. Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО работали над содержательным диалогом с Россией долгие годы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что западные страны не желают допустить выхода на мирные переговоры по Украине. По его словам, Запад не позволяет украинским властям «даже думать об этом», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОРоссия

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