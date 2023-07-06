Столтенберг: страны НАТО увеличат оборонные бюджеты до 2% ВВП

Государства-члены Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, договорятся об увеличении своих военных бюджетов до 2% ВВП. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Politico.

В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень

По его словам, после этого уже не придется слышать заявления о стремлении достичь этого показателя.

«Мы будем говорить о 2% как о минимуме», - подчеркнул Столтенберг.

Он также добавил, что уже в пятницу будут опубликованы новые данные о расходах на оборону, которые подтвердят, что произошел фундаментальный сдвиг.

Ранее в Венгрии назвали «главный вопрос» предстоящего саммита НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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