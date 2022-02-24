Столтенберг: страны НАТО решили привести в действие оборонный план

По его словам, после получения рекомендаций военных советников они договорились задействовать оборонный план.

«Наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования», - уточнил Столтенберг.

Ранее НАТО заявило, что разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине, сообщает RT.