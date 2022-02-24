Столтенберг: страны НАТО решили привести в действие оборонный план
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что постпреды Североатлантического альянса обсудили сложившуюся на Украине ситуацию, сообщает РИА Новости
По его словам, после получения рекомендаций военных советников они договорились задействовать оборонный план.
«Наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования», - уточнил Столтенберг.
Ранее НАТО заявило, что разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с конфликтом на Украине, сообщает RT.
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