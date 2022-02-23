США направят истребители на усиление восточного фланга НАТО
23 февраля 202223:42
Соединенные штаты направят истребители и вертолеты в восточную Европу для усиления позиций НАТО в этом регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
Уточняется, что будут направлены истребители пятого поколения F-35 и вертолеты AH-64.
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23 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru