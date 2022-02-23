США направят истребители на усиление восточного фланга НАТО

Соединенные штаты направят истребители и вертолеты в восточную Европу для усиления позиций НАТО в этом регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Уточняется, что будут направлены истребители пятого поколения F-35 и вертолеты AH-64.



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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАПентагон
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