США направят истребители на усиление восточного фланга НАТО

Соединенные штаты направят истребители и вертолеты в восточную Европу для усиления позиций НАТО в этом регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Уточняется, что будут направлены истребители пятого поколения F-35 и вертолеты AH-64.





