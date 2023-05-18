Столтенберг: страны НАТО примут многолетнюю программу военной помощи Украине
18 мая 202319:47
Лидеры государств-членов Североатлантического альянса на саммите в литовской столице примут многолетнюю программу военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Лиссабоне, передает ТАСС.
По его словам, благодаря ей украинская армия завершит процесс перевооружения по западному образцу.
«Тем самым закончится её переход с доктрин и вооружений советского образца», - добавил генсек НАТО.
Ранее страны ЕС потребовали компенсацию за поставки оружия Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru