Столтенберг: страны НАТО примут многолетнюю программу военной помощи Украине

Лидеры государств-членов Североатлантического альянса на саммите в литовской столице примут многолетнюю программу военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Лиссабоне, передает ТАСС.

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По его словам, благодаря ей украинская армия завершит процесс перевооружения по западному образцу.

«Тем самым закончится её переход с доктрин и вооружений советского образца», - добавил генсек НАТО.

Ранее страны ЕС потребовали компенсацию за поставки оружия Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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