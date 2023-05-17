На Западе отложили вступление Украины в НАТО
Немедленно вступление Украины в Североатлантический альянс невозможно, пока продолжается конфликт между Москвой и Киевом. Об этом в ходе пресс-конференции с главой немецкого оборонного ведомства Борисом Писториусом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщило агентство ТАСС.
Уоллес назвал важнейшей задачей для Украины создание постконфликтной устойчивости. Она будет необходима для сдерживания России после того, как Запад поможет Киеву защитить себя, отметил глава британского Минобороны. Он добавил, что сейчас не время решать вопрос о вступлении Украины в НАТО, тем более, что нет сформированной дорожной карты по процессу присоединения.
Ранее политолог Тогрул Исмаил заявил, что Украине не светит членство в Евросоюзе не только из-за нынешнего состояния, но и по логистическим соображениям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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