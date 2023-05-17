На Западе отложили вступление Украины в НАТО

Уоллес назвал важнейшей задачей для Украины создание постконфликтной устойчивости. Она будет необходима для сдерживания России после того, как Запад поможет Киеву защитить себя, отметил глава британского Минобороны. Он добавил, что сейчас не время решать вопрос о вступлении Украины в НАТО, тем более, что нет сформированной дорожной карты по процессу присоединения.

Ранее политолог Тогрул Исмаил заявил, что Украине не светит членство в Евросоюзе не только из-за нынешнего состояния, но и по логистическим соображениям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

