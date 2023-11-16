Столтенберг: Россия начала наступательные операции
Ситуация на Украине складывается более серьезно, чем предполагали в НАТО. Об этом заявил в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе генсек военного блока Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия уже начала наступательные операции, например, по окружению Авдеевки.
«Мы не можем позволить президенту Путину победить, это будет плохо для НАТО», - отметил Столтенберг.
Он также выразил надежду на то, что это понимают и в США.
Ранее генерал Виктор Соболев назвал основные цели российского наступления в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru