Столтенберг: Россия начала наступательные операции

Ситуация на Украине складывается более серьезно, чем предполагали в НАТО. Об этом заявил в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе генсек военного блока Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что Россия уже начала наступательные операции, например, по окружению Авдеевки.

«Мы не можем позволить президенту Путину победить, это будет плохо для НАТО», - отметил Столтенберг.

Он также выразил надежду на то, что это понимают и в США.

Ранее генерал Виктор Соболев назвал основные цели российского наступления в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:РоссияНАТОУкраинаЙенс Столтенберг

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