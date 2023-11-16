Столтенберг: Россия начала наступательные операции

Он подчеркнул, что Россия уже начала наступательные операции, например, по окружению Авдеевки.

«Мы не можем позволить президенту Путину победить, это будет плохо для НАТО», - отметил Столтенберг.

Он также выразил надежду на то, что это понимают и в США.

Ранее генерал Виктор Соболев назвал основные цели российского наступления в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

