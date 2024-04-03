Столтенберг: НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину

Комментируя заявления Венгрии, которая опасается, что Североатлантический альянс может станет непосредственным участником конфликта, он указал, что речь по-прежнему идёт о доставке помощи.

«Мы обсуждаем вопрос координации и доставки помощи на Украину, как в настоящее время это делают союзники по альянсу. Эти планы не изменят оборонный характер НАТО», - заключил Столтенберг.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен участвовать в деятельности по координации военных поставок на Украину со стороны НАТО, пишут «Известия».

