Столтенберг: НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину
Входящие в НАТО страны не обсуждают присутствие боевых подразделений на Украине. Как пишет РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
Комментируя заявления Венгрии, которая опасается, что Североатлантический альянс может станет непосредственным участником конфликта, он указал, что речь по-прежнему идёт о доставке помощи.
«Мы обсуждаем вопрос координации и доставки помощи на Украину, как в настоящее время это делают союзники по альянсу. Эти планы не изменят оборонный характер НАТО», - заключил Столтенберг.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен участвовать в деятельности по координации военных поставок на Украину со стороны НАТО, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru