Столтенберг: НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину

Входящие в НАТО страны не обсуждают присутствие боевых подразделений на Украине. Как пишет РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

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Комментируя заявления Венгрии, которая опасается, что Североатлантический альянс может станет непосредственным участником конфликта, он указал, что речь по-прежнему идёт о доставке помощи.

«Мы обсуждаем вопрос координации и доставки помощи на Украину, как в настоящее время это делают союзники по альянсу. Эти планы не изменят оборонный характер НАТО», - заключил Столтенберг.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен участвовать в деятельности по координации военных поставок на Украину со стороны НАТО, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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