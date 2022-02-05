Столтенберг рассказал о разговоре с Макроном насчет Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом он в субботу в Twitter.

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«Провели хороший разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военной мощи в Украине и вокруг него. Я высоко оцениваю его личную приверженность двойному подходу НАТО: сдерживание/защита и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент», - написал.

Ранее во Франции заявили, что президент Франции намерен на следующей неделе посетить Россию и Украину.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:РоссияУкраинаФранцияЙенс Столтенберг
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