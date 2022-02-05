Столтенберг рассказал о разговоре с Макроном насчет Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом он в субботу в Twitter.
«Провели хороший разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военной мощи в Украине и вокруг него. Я высоко оцениваю его личную приверженность двойному подходу НАТО: сдерживание/защита и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент», - написал.
Ранее во Франции заявили, что президент Франции намерен на следующей неделе посетить Россию и Украину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,6 млн+177 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+714 / сут.
Выздоровели
10,5 млн+60 507 / сут.
- Два российских Ту-22М3 патрулировали воздушное пространство Белоруссии
- Столтенберг рассказал о разговоре с Макроном насчет Украины
- Для классов московских школ и групп детсадов отменили карантин по COVID-19
- Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин
- Роспотребнадзор разрешил не носить перчатки для борьбы с COVID-19
- Лукашенко назвал срок своего правления
- Эрдоган заболел «омикроном»
- В России с 6 февраля не будут отправлять на карантин контактировавших с COVID-пациентами
- Welt: Украина попробует отключится от российской энергосети
- Пороховая бочка. США могут поджечь фитиль войны между Китаем и Тайванем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru