Столтенберг рассказал о разговоре с Макроном насчет Украины

«Провели хороший разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о наращивании Россией военной мощи в Украине и вокруг него. Я высоко оцениваю его личную приверженность двойному подходу НАТО: сдерживание/защита и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент», - написал.

Ранее во Франции заявили, что президент Франции намерен на следующей неделе посетить Россию и Украину.

