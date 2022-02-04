СМИ: Макрон посетит Россию 7 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию 7 февраля. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Стали известны сроки визитов глав МИД и Минобороны Британии в Москву

«Макрон направится в Россию в понедельник», — говорится в сообщении агентства.

Президент Франции также намерен посетить Украину, визит запланирован на вторник, 8 января, отмечает RT.

Ранее Макрон заявлял журналистам, что не исключает своего визита в Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВизитЭммануэль МакронРоссия
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