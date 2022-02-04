СМИ: Макрон посетит Россию 7 февраля
4 февраля 202210:33
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию 7 февраля. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
«Макрон направится в Россию в понедельник», — говорится в сообщении агентства.
Президент Франции также намерен посетить Украину, визит запланирован на вторник, 8 января, отмечает RT.
Ранее Макрон заявлял журналистам, что не исключает своего визита в Россию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru