Пресс-секретарь Зеленского подтвердил визит Макрона на Украину
4 февраля 202212:15
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что французский коллега Владимира Зеленского Эммануэль Макрон прибудет в Киев, сообщает агентство Укринформ.
По его словам, президента Франции ожидают на Украине 8 февраля.
«Да, Макрон планирует визит на Украину», - рассказал Никифоров.
Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины и предложенные Москвой гарантии безопасности, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru