Пресс-секретарь Зеленского подтвердил визит Макрона на Украину

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что французский коллега Владимира Зеленского Эммануэль Макрон прибудет в Киев, сообщает агентство Укринформ.

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По его словам, президента Франции ожидают на Украине 8 февраля.

«Да, Макрон планирует визит на Украину», - рассказал Никифоров.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию вокруг Украины и предложенные Москвой гарантии безопасности, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаВладимир ЗеленскийФранцияЭммануэль Макрон
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