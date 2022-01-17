Столтенберг рассказал о причине расширения НАТО на восток

НАТО развило активность до уровня, превосходящего мощности альянса на момент окончания холодной войны, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, если президент РФ Владимир Путин ставил цель добиться уменьшения присутствия НАТО у своих границ, то добился он прямо противоположного.

Столтенберг отметил, что рекордное расширение сил НАТО началось с присоединения Крыма в 2014 году для того, чтобы сдерживать Россию.

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Генсек НАТО также рассказал, что в Европе сейчас больше американских солдат, чем семь лет назад.

«На самом деле, вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», — сказал он.

На прошлой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Кремль настаивает на гарантиях о нерасширении блока на восток, а также отказе от создания баз на территориях бывших советских республик и вывозе из Европы американского ядерного оружия.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия думает об обеспечении своей безопасности, однако в вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле не стоит забывать о суверенитете этих стран.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергНАТО
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