Столтенберг рассказал о причине расширения НАТО на восток

Генсек НАТО также рассказал, что в Европе сейчас больше американских солдат, чем семь лет назад.

«На самом деле, вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», — сказал он.

На прошлой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Кремль настаивает на гарантиях о нерасширении блока на восток, а также отказе от создания баз на территориях бывших советских республик и вывозе из Европы американского ядерного оружия.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия думает об обеспечении своей безопасности, однако в вопросе о возможном размещении российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле не стоит забывать о суверенитете этих стран.

